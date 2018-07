Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technology Plastic Industries PLC erhält ISIN-Nummer der Aktien DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC: Hi Technology Plastic Industries PLC erhält ISIN-Nummer der Aktien 02.07.2018 / 11:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. London, 2. Juli 2018 - Hi Tech Plastic hat von dem britischen Register LSE die ISIN-Nummer erhalten, unmittelbar nach der Veröffentlichung über die Verschiebung der Notierungsaufnahme ins vierte Quartal. Dieser Fortschritt kann nun dazu beitragen, den Ablauf der Notierungsaufnahme zu beschleunigen. HTPI wird über den weiteren Prozess informieren. Die ISIN-Nummer lautet: ISIN: GB00BFY6PQ93. "Wir freuen uns, dass die beauftragte Kanzlei und der Dienstleister dieses Ergebnis erzielt haben, da der Vergabeprozess für ISIN-Nummern komplex ist und die volle Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ausgabebehörde erfordert. Wir haben damit erfolgreich einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Börsennotierung absolviert", sagt Rana Kashaf Shahzad, Vorsitzender des Vorstands der Hi Technological Plastic Industries LLC. Über das Unternehmen Hi Technological Plastic Industries PLC ist die Holding der operativen Gesellschaft Hi Technological Plastic Industries LLC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Gegründet in 2013 stellt HTPI Recyclinggranulat aus Kunststoffen wie LDPE und HDPE/LDPE sowie PVC-Rohre her. Die Produktionskapazität beträgt 300 Tonnen/Tag. Hauptabsatzmarkt sind die VAE, aber die Produkte werden auch weltweit exportiert, unter anderem nach Pakistan, Indien, China, Hong Kong und in ostafrikanische Länder. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,3 Mio. Euro und erwirtschaftete ein Bruttoergebnis von 2,3 Mio. Euro. 02.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 700605 02.07.2018

