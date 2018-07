Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verabschiedete sich am Freitag zwar mit einem Kursgewinn in das Wochenende, doch die Wochenbilanz lag mit einem Wert von 2,18 Prozent weiterhin im roten Bereich, so die Experten von LYNX Broker. Am Freitag sei obendrein Monats-, Quartals- und Halbjahresende gewesen. ...

