Der Investor fordert von dem Nahrungsmittelriesen mehr Tempo, mehr Mut - und den Verkauf des milliardenschweren Anteils am Schönheitskonzern L'Oréal.

Seine Forderungen hat Daniel Loeb unter dem Motto "Nestlé Now" ins Netz gestellt. Der Name ist Programm: "Kühner" und "schneller" müsse der Nahrungsmittelriese Nestlé werden, sich von Geschäftsbereichen trennen und sein Management verschlanken, fordert der Investor.

Loebs Hedgefonds Third Point ist mit etwa drei Milliarden US-Dollar am schweizerischen Nahrungsmittelkonzern beteiligt. In seinem Brief an Nestlé-Chef Ulf Mark Schneider, Verwaltungsrat Paul Bulcke und den Verwaltungsrat fordert er "Eile statt schrittweisem Herantasten". Nestlé müsse Chancen nutzen, bevor die Konkurrenz dem Konzern zuvorkommt.

Damit erhöht Loeb den Druck auf Nestlé-Chef Schneider, der seine Pläne für Nestlé im vergangenen September präsentiert hatte. Schneider hat dem Konzern neue Renditeziele verordnet und will ihn auf Wachstumssegmente wie Kaffee, ...

