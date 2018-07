Amsterdam / Frankfurt am Main (ots) -



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint stockt ihre Führungsriege in Europa mit 17 neuen Partnern deutlich auf. Damit wird die positive Geschäftsentwicklung weiter bekräftigt. Neben Investitionen in IP-Assets und dem verstärkten Fokus auf Innovationen gehört die Rekrutierung und Weiterentwicklung von exzellenten Mitarbeitern zu den wichtigsten Zielen des Unternehmens für ein nachhaltiges Wachstum. Dabei wurden 14 der 17 Partner intern befördert und drei Neuzugänge von extern berufen.



Peter Mockler, Managing Partner bei BearingPoint, kommentiert die erfreuliche Entwicklung: "Die Ernennung von 17 neuen Partnern ist ein Beleg für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum unseres Unternehmens. Jeder unserer neuen Partner hat einen hohen Mehrwert für unsere Kunden geschaffen und sein Engagement für exzellente Serviceleistungen unter Beweis gestellt. Sie alle verkörpern unsere Werte und Prinzipien. Dass der überwiegende Teil der neuen Partner intern aufgestiegen ist, macht deren überzeugende Erfolgsbilanz im Rahmen von Kundenprojekten deutlich. Ebenso freue ich mich darüber, dass wir drei versierte Marktexperten von extern für BearingPoint als Partner gewinnen konnten, die über langjährige Branchenerfahrung und ausgeprägte Fachkenntnisse verfügen."



Expertenzuwachs auch im deutschen Markt



Acht der 17 Partner wurden in Deutschland benannt. Damit verzeichnete Deutschland den größten Zuwachs an neuen Partnern. "Wir investieren weiter in Unternehmertum und Innovationsgeist. Die Ernennung von acht neuen Partnern in Deutschland ist ein starkes Signal für den Erfolg unserer Kunden und unserer Partnerschaft. Damit haben wir die Voraussetzung geschaffen, um die weiterhin steigende Nachfrage nach Beratungsleistungen in Deutschland erfolgreich zu bedienen und BearingPoint in die nächste Entwicklungsphase zu führen", so Kiumars Hamidian, Deutschlandchef bei BearingPoint und designierter Managing Partner.



Die strategische Ausrichtung von BearingPoint auf die Schwerpunktthemen digitale Transformation, Regulierungstechnologie und Analytics spiegelt sich auch in den Partnerernennungen wider.



Die acht neuen deutschen Partner im Überblick



Reinhard Geigenfeind Büro: Frankfurt Bei BearingPoint seit: 2018 Verantwortungsbereiche: Government and Defence, IT-Konsolidierung, IT-Sicherheit, Analytics Ausbildung: Master in Betriebswirtschaft



Giso Hutschenreiter Büro: München Bei BearingPoint seit: 2018 Verantwortungsbereiche: Versicherungswirtschaft, Finanzen und Regulierung (F&R) Ausbildung: Diplom-Ingenieur



Yvonne Quint Büro: Frankfurt Bei BearingPoint seit: 2010 Verantwortungsbereiche: Kapitalmarkt-Compliance und Digitalisierung Ausbildung: Master in Betriebswirtschaft, Executive MBA



Olaf Remmler Büro: Hamburg Bei BearingPoint seit: 2018 Verantwortungsbereiche: Utilities, digitale Transformation Ausbildung: Master in Energiesysteme und Technologiemanagement



Christoph Steens Büro: Düsseldorf Bei BearingPoint seit: 2003 Verantwortungsbereiche: Öffentliche Verwaltung, Gesundheit und Soziales, IT-Management Ausbildung: Master in Betriebswirtschaft



Dr. Frank Tiefenbeck Büro: Berlin Bei BearingPoint seit: 2001 Verantwortungsbereiche: Finanzen und Regulierung (F&R), Performance Management Ausbildung: Master in Wirtschaftswissenschaften, Promotion in Betriebswirtschaft



Marcel Tietjen Büro: Hamburg Bei BearingPoint seit: 2009 Verantwortungsbereiche: Communication, Media & Entertainment, Digital & Strategy, Data Analytics Ausbildung: Master in Wirtschaftswissenschaften



Thorsten Vogel Büro: Düsseldorf Bei BearingPoint seit: 2014 Verantwortungsbereiche: Versicherung, Sourcing, IT-Transformation Ausbildung: Master in Wirtschaftswissenschaften



Die weiteren Partner der europäischen Büros im Überblick



Adlen Bouchenafa: Büro: Paris / Frankreich; bei BearingPoint seit: 2012; Verantwortungsbereiche: Financial Services mit Fokus auf Governance, Risk und Compliance (GRC); Ausbildung: Master in Finanzwesen



Anne Civalleri: Büro: Paris / Frankreich; bei BearingPoint seit: 2015 (sowie von 2005-2011); Verantwortungsbereiche: Finance und Regulatory (F&R), ERP Implementierung für Financial Services; Ausbildung: Master in Betriebswirtschaft, Finanzen und Marketing



Pompeo D'Ingiandi: Büro: Zürich / Schweiz; bei BearingPoint seit: 1999; Verantwortungsbereiche: Öffentliche Verwaltung, Government und Defence, Supply Chain Management und SAP S4/HANA Logistik; Ausbildung: Bachelor in Wirtschaftsingenieurswesen und ERP Software



Stuart Higgins: Büro: London / UK; bei BearingPoint seit: 2017; Verantwortungsbereiche: Konsumgüter und Handel; Ausbildung: BSc (Hons) Maschinenbau



Marco Kundert: Büro: Zürich / Schweiz; bei BearingPoint seit: 2012; Verantwortungsbereiche: Banken und Kapitalmärkte; Ausbildung: FH Diplom in Betriebswirtschaft



Clarisse Lemouton: Büro: Paris / Frankreich; bei BearingPoint seit: 2002; Verantwortungsbereiche: Öffentliche Verwaltung, Government und Defence; Ausbildung: Master in öffentlichem Recht



Caroline Perrin: Büro: Paris / Frankreich; bei BearingPoint seit: 2005; Verantwortungsbereiche: Öffentliche Verwaltung, Infrastruktur und Verkehr, Change Management; Ausbildung: Master in Wirtschaft und Finanzen



Marc Sulmona: Büro: Paris / Frankreich; bei BearingPoint seit: 2016; Verantwortungsbereiche: Einzelhandel, B2C-E-Commerce; digitale Transformation; Ausbildung: Master in Management



Jaco van Zijll Langhout: Büro: Amsterdam / Niederlande; bei BearingPoint seit: 2017; Verantwortungsbereiche: Innovation, Digital Customer Experience; Ausbildung: Master in Markenführung; Bachelor in Industrial Design Engineering



