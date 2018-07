Bis April dieses Jahres hatte sich der Chip-Riese Intel (WKN:855681) öffentlich zum Ziel gesetzt, in der zweiten Jahreshälfte 2018 mit der Herstellung von Chips mit seiner 10-Nanometer-Chiptechnologie in großer Stückzahl zu beginnen. Dieser Zeitplan wurde jedoch auf einen Zeitpunkt irgendwann im Jahr 2019 verschoben, da sich die Technologie laut Intel nicht so schnell verbesserte, wie das Unternehmen gehofft hatte. Um die Kunden zufrieden zu stellen, veröffentlicht Intel weiterhin neue Produkte mit verbesserten Versionen seiner 14-Nanometer-Technologie. Diese neuen Produkte, wenn auch nicht so überzeugend wie die 10-Nanometer-Produkte, bieten eine angemessene Leistung und Energieeffizienz gegenüber ihren Vorgängern. Diese Strategie hat bisher gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...