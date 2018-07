Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Asylstreit zwischen CDU und CSU bleibt es nach langen Diskussionen gestern Nacht unklar, ob Innenminister Horst Seehofer seine Ämter als Innenminister und Parteichef niederlegen wird, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Zumindest möchte Seehofer seine politische Zukunft vom Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig machen - ein letzter Einigungsversuch solle am heutigen Montag erfolgen. ...

