Free-TV-Premiere "TMNT: Out of the Shadows" auf ProSieben: Die Kult-Kröten sind zurück! Trotz ihrer Heldentaten leben Raphael (Alan Ritchson) und Co. immer noch zurückgezogen im New Yorker Untergrund. Das ändert sich jedoch, als ihr Erzfeind Shredder (Brian Tee) aus dem Gefängnis entkommt und sich mit dem außerirdischen Warlord Krang (Brad Garrett) zusammenschließt. Gemeinsam mit der scharfsinnigen Reporterin April (Megan Fox) treten die Ninja Turtles den Kampf gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner an ... ProSieben zeigt "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" am Sonntag, 8. Juli 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES is a trademark of Viacom International Inc.



