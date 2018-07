Unterföhring (ots) -



2. Juli 2018. Golden Globe® Gewinnerin und "Grey's Anatomy"-Macherin Shonda Rhimes bringt ihr zweites Serien-Spin-Off auf den Bildschirm. In "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" (OT: "Station 19") begleitet sie Dr. Ben Warren (Jason George) aus dem Grey Sloan Memorial Krankenhaus, der seinen Arztkittel gegen einen Feuerwehr-Anzug der Seattle Firefighters tauscht. Doch auch in der Feuerwache dreht sich das Liebeskarussell: Lieutenant Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) ist eine knallharte Feuerwehrfrau. In Sachen Liebe steht sie allerdings zwischen den Stühlen: Eigentlich möchte sie ihren Kollegen Lieutenant Jack Gibson (Grey Damon) heiraten, aber Andy hat immer noch Gefühle für ihre Highschool-Liebe - den Polizisten Ryan Tanner (Alberto Frezza). Keine einfache Situation, denn Andy sieht beide Männer täglich - Versteckspiel und Gefühlschaos sind da vorprogrammiert ...



Der Serien-Mittwoch ab 1. August auf ProSieben: 20:15 Uhr - Neue Folge "Grey's Anatomy" (14. Staffel) 21:15 Uhr - Start der neuen Serie "Seattle Firefighters" (1. Staffel, 10 Folgen) 22:15 Uhr - Neue Folge "Younger" (1. Staffel) 22:40 Uhr - Neue Folge "Younger"



