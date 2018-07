Zürich - Das Übernahme- und Fusionskarussell dreht immer schneller. Im ersten Halbjahr 2018 kam es laut einer Studie zu 168 M&A-Transaktionen mit Schweizer Beteiligungen. Gegenüber der Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 5 Prozent.

Noch stärker als die Anzahl hat sich gemäss einer am Montag publizierten Aufstellung des Beratungsunternehmens KPMG das Volumen erhöht. Es wuchs um knapp 13 Prozent auf 78 Milliarden Dollar. Geprägt haben das bisherige M&A-Jahr laut KPMG neben zahlreichen Börsengängen und weiterhin sehr aktiven Private-Equity-Investoren grössere Transaktionen in der Pharmabranche und in der Konsumgüterindustrie.

Novartis tätigt grösste Transaktion im H1



