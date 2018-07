Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist schwach in die neue Woche gestartet. Nach dem Auf-und-Ab der letzten Woche bestimmen weiterhin politische Themen wie der Handelsstreit der USA mit China oder Europa sowie die Regierungskrise in Deutschland das Marktgeschehen. Das dürfte zumindest bis zu Beginn der Sommerferien auch so bleiben, glaubt ein Händler. Zudem dürften die Anleger Konjunkturnews Beachtung schenken. Am Montagnachmittag stünden aus den USA die Stimmungsbarometer aus der Industrie (PMI) und aus dem Dienstleistungssektor (ISM) im Fokus, so der Händler. Im Verlauf der Woche dürfte dann der am Freitag zur Publikation anstehende Arbeitsmarktbericht verstärkt ins Blickfeld rücken.

Zu Wochenbeginn plagen aber politische Sorgen die Anleger. Insbesondere der Handelsstreit sorge für Verunsicherung, hiess es. Jede Aussage aus dem Weissen Haus werde von den Investoren auf die Goldwaage gelegt. Über das Wochenende nahm US-Präsident Donald Trump in einem TV-Interview die europäische Autoindustrie in Visier und bekräftigte die Absicht, auf Autoimporte Strafzölle einzuführen. Auch die Forderung Trumps zur Ausweitung der globalen Erdölförderung habe für Aufsehen gesorgt und die Ölpreise unter Druck gesetzt, so der Händler. Gleichzeitig spitzt sich in Deutschland der Asylstreit zwischen den Regierungsparteien CDU und CSU zu. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer droht gar mit dem Rücktritt, sollte Kanzlerin ...

