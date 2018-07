Frankfurt - Der Euro ist am Montag sowohl zum US-Dollar als auch zum Schweizer Franken etwas zurückgefallen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1641 US-Dollar. In der Nacht war der Euro noch bis auf fast 1,17 Dollar gestiegen.

Zum Franken rutschte der Euro bis auf 1,1555 Franken ab nach Kursen von um die 1,1570 Franken am Freitag. Bei der ZKB gehen die Experten in ihrer technischen Analyse davon aus, dass sich das Währungspaar in den nächsten Wochen seitwärts entwickelt. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9923 Franken.

Für grosse Verunsicherung sorgt weiter der Asylstreit zwischen CDU und CSU. Nachdem sich die CDU am späten Sonntagabend zunächst geschlossen hinter Merkel gestellt ...

