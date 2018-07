London (www.fondscheck.de) - Wird der Handelskonflikt der USA mit Europa und China zum Handelskrieg? Steht Argentinien nach dem Währungsverfall vor der Staatspleite? Sind Bundesanleihen immer noch ein sicherer Hafen? Das sind nur einige Fragen, die in den letzten Wochen die Gemüter an den Märkten bewegt haben, so die Experten von M&G Investments. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...