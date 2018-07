Politisches Chaos in Deutschland lastet auf europäischen Aktien DE30 scheint weiter zu fallen, wichtige technische Unterstützung in Sicht Gemischte Empfehlungen für Infineon (IFX.DE) setzten Aktie unter Druck

Deutschland hat einen holprigen Start in die zweite Jahreshälfte hingelegt, da die Koalitionsregierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frage gestellt wird. Infolgedessen notieren sowohl der Euro als auch deutsche Aktien am Morgen deutlich niedriger. Beim Euro hielt sich der Abverkauf aber bis jetzt noch in Grenzen und konnte sich sogar nach Berichten über CSU-Chef Seehofer etwas erholen. Doch auch wenn diese Entwicklung mit der Nachricht übereinstimmt, dass sich Merkels Partei hinter sie stellt und der von ihr und anderen EU-Führern zuletzt ausgearbeitete Migrationsplan eine überwältigende Mehrheit erhielt, verheißt es nichts Gutes für die Zukunft von Merkels Regierung. Warum könnte Merkels Koalitionsregierung kurz vor dem Scheitern stehen? Ein Rücktritt Seehofers (das könnte schon heute Abend nach dem CSU/CDU-Spitzentreffen passieren) würde bedeuten, dass die CSU nicht versuchen wird, in einer Koalition mit der CDU zu bleiben und möglicherweise ...

