Hamburg (ots) - Der unter www.myticket.de von der mytic myticket AG geführte Event- und Konzertticketshop konnte sich in den vergangenen Jahren als eines der relevanten Vertriebsportale im Eventbereich etablieren. Für einen stetig wachsenden Kundenstamm ist myticket zum beliebtesten Anbieter geworden - eine Entwicklung, auf die das Unternehmen mit einem Ausbau der Teamstärke und des Qualitätsmanagements reagiert.



Der Anbieter, der nach Gründung durch die DEAG Deutsche Entertainment AG und Beteiligung der Medienunternehmen Starwatch Entertainment GmbH (ProSiebenSat.1 Gruppe) und Axel Springer SE stark an Einfluss gewinnen konnte, meldet zuletzt durchweg positive Trends bei der Kundenbindung und der Anzahl von wiederkehrenden Kunden.



Aurette Liese, Managerin Digital & Content Marketing bei myticket, kennt die Gründe für die hohe Kundenzufriedenheit: "Kurz zusammengefasst sind es drei Kernfaktoren, die für unsere Kunden entscheidend sind - alle drei haben wir immer genau im Blick. An erster Stelle steht die Verfügbarkeit. Nur dadurch, dass wir Tickets zu den gefragten, auch aber zu den weniger großen Events anbieten können, kommen wir als passender Shop für einen breiten Kundenstamm überhaupt in Frage." Die Programm-Zusammenstellung, die myticket mit den verfügbaren Veranstaltungen bietet, bestätigt diesen Ansatz. Begehrte Groß-Events wie Game Of Thrones - Live Concert Experience, die Potsdamer Schlössernacht oder der Christmas Garden gehören genauso zum Programm wie fein selektierte Familienshows wie Disney On Ice. Zusammen mit Headliner-Veranstaltungen wie der Slayer Welttournee kann so ein größtmögliches Interessentenfeld angesprochen werden.



"Ebenso wichtig sind Sicherheit und Qualität", führt Aurette Liese weiter aus. "Wir arbeiten mit höchster Sorgfalt und Servicequalität daran, dass unsere Kunden einen unvergesslichen Abend erleben. Schließlich haben sie sich in den meisten Fällen schon seit Monaten darauf gefreut." Diesen Punkt bezieht sie dabei nicht nur auf die technische Sicherheit beim Onlinekauf, sondern ebenso auf die Serviceleistungen vor und nach dem Kauf. Letztes wichtiges Kriterium - für viele Kunden aber dennoch das entscheidendste - ist der Preis. Auch hier nimmt myticket eine Position ein, die die angebotenen Karten in jeder Hinsicht zu konkurrenzfähigen Kosten verfügbar macht.



Neben dem eigentlichen Produkt des Portals sorgen Zusatzleistungen und -angebote dafür, den Kartenkauf bei myticket noch attraktiver zu gestalten. "Serviceangebote wie unsere Gutscheine machen unsere Tickets zum immer passenden Geschenk", so Moritz Schwenkow, CEO der mytic myticket AG. "Mit Standards wie einer Ticketversicherung bis hin zu sehr speziellen Leistungen wie unserem Colorticket, exklusiven Presales, Meet & Greet Packages und Fan Club Presales runden wir das Angebot so ab, dass der Konzertbesucher bei uns immer einen echten Mehrwert erhält."



Aus Kundensicht wird zusätzlich vielfach der Umstand positiv erwähnt, dass myticket auch für solche Events Karten verfügbar macht, die bei anderen Anbietern schon ausverkauft sind. Grund dafür sind feste Kontingente, die einzelnen Anbietern zugewiesen werden. Das und spezielle Aktionen wie über die Social Media Kanäle ausgespielte Gewinnspiele sorgen zusätzlich für eine hohe Kundenbindung und ein auch langfristig gesteigertes Interesse.



Weitere Informationen zum Unternehmen, zu aktuell laufenden Aktionen und zu den wichtigsten Events finden Sie unter: www.myticket.de



Pressekontakt: Aurette Liese, mytic myticket AG