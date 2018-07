Die Heizölpreise geben zum Start in den Juli leicht nach und sind durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer in den ersten Handelstag des neuen Monats gestartet. Nach den zahlreichen Produktionsausfällen in den letzten Tagen, sorgt eine Schlagzeile vom Wochenende für Entspannung an den Börsen. Offenbar sind dich US-Präsident Trump und König Salman einig, dass Saudi-Arabien den Weltmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...