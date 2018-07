Nahe der kleinen Gemeinde Gaildorf bei Schwäbisch Hall stehen vier Windräder im Abstand von einigen 100?m. Jedes Windrad leistet 3,4?MW und erzeugt mehr als 10?GWh elektrische Energie pro Jahr, ausreichend für etwa 2500 Vier-Personen-Haushalte. Die Baukosten für das Projekt betrugen rund 80?Mio.?€, davon 7,15?Mio.?€ Förderung durch das Bundesumweltministerium.

Das höchste der vier Windräder ist derzeit auch das höchste der Welt, seine Nabe liegt auf 178?m, die Spitze des Rotors reicht bis in 246,5?m Höhe (Bild?1). Möglich macht das ein Hybridturm aus Beton (unten) und Stahl (oben). Der Extrasockel sorgt für zusätzliche Höhe und steigert den Energieertrag, denn weiter oben bläst der Wind kräftiger. Errichtet hat die Türme die Max Bögl Wind AG in Neumarkt in der Oberpfalz. Das Unternehmen betreibt die Anlage auch - ebenfalls ein Novum in der Windkraftbranche.

Die Füße der Türme aus Beton erfüllen noch eine weitere Funktion. Jeder Fuß steht in einem riesigen runden Bassin, das teilweise mit Wasser gefüllt ist. Ist Windstrom oder Strom im Netz übrig, wird mit dieser elektrischen Energie Wasser in die Höhe und in diesen Behälter gepumpt. Ist der Strom im Netz hingegen knapp, fällt das Wasser 200?m tief ins Tal und treibt drei Turbinen an. Dieses Prinzip des ...

