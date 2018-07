(shareribs.com) Chicago 02.07.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag überwiegend fester. Im elektronischen Handel am Montag können die Notierungen zulegen. Weizen erreichte zeitweise ein Zwei-Wochenhoch. Im elektronischen Handel verbessert sich September-Mais um 0,5 Cents auf 3,60 USD/Scheffel. Mais kletterte am Freitag leicht, wobei die jüngsten Wetterprognosen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...