Luxembourg/Berlin (ots) - Die Splendid Drinks G+L Ost GmbH übernimmt rückwirkend zum 01. Januar 2018 die GELOS Getränke Logistik & Gastronomie Service GmbH & Co. KG in Ottendorf-Okrilla (Dresden).



Mit der GELOS erweitert die Splendid Drinks ihr Netzwerk im Südosten Deutschlands und kommt damit ihrem Ziel "Flächendeckung in der Getränkelogistik" einen weiteren Schritt näher.



Über Splendid Drinks



Die Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihren Sitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche: international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereich alkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, in Deutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlern und -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. Zum Leistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment an Getränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren für Gastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werden verschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten. Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com.



