Der renommierte Digital-Experte Patrick Holtkamp, derzeit Managing Director von BBDO Düsseldorf und dort für sämtliche Digitalaktivitäten verantwortlich, wechselt zu TERRITORY. Hier wird er künftig die operative Führung des Kölner Standortes von Deutschlands führender Agentur für Markeninhalte übernehmen.



Mit diesem Schritt reagiert TERRITORY auf das stark wachsende Geschäft im Rhein-Main-Gebiet und stärkt seine Präsenz vor Ort in Köln. Seit über zehn Jahren besetzt Patrick Holtkamp Top-Managementpositionen in der Digitalwirtschaft. So gründete er im März 2007 in London die Digitalagentur WAX und wechselte im September 2012 zu DDB Europe und deren Tochterfirma Heye, wo er Kunden wie McDonald's, Mammut und Bosch betreute. Im Januar 2015 stieg der 48-Jährige als Executive Director Digital bei BBDO Düsseldorf ein und wurde im März 2016 zum Managing Director ernannt. Hier war er u.a. für die Konzeption und Durchführung integrierter Kampagnen für Kunden wie Dr. Oetker, Mars und Bayer verantwortlich.



"Wir wollen unseren Kölner Standort sukzessive ausbauen und unsere vielen Kompetenzen auch vor Ort anbieten. Patrick Holtkamp wird unser Motto 'Ein Team aus Teams' in Köln für unsere Kunden umsetzen und uns mit seiner Kreativität und seinem Digitalwissen weiter voranbringen", so TERRITORY-CEO Soheil Dastyari.



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



