FRISTVERLÄNGERUNG:



Bewerbungen um den den Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" 2018 können bis zum 31.08.2018 eingereicht werden.



Die Bewerbungszeit um den Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" des Jahres 2018 ist um 4 Wochen verlängert worden. Die Bewerbungsfrist endet nicht am 31. Juli 2018, sondern am 31. August dieses Jahres. "Wir möchten den Bewerberinnen und Bewerbern mehr Zeit geben, die Bewerbungsunterlagen zusammen zu stellen.", begründet die Initiatorin des Preises, Prof. Dr. Ulrike Detmers, die Fristverlängerung.



Mit dem Wettbewerb wird das Ziel verfolgt, das Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft in den Mittelpunkt zu rücken.



"Deshalb zeigen wir offene Lebensmodelle, in denen die Menschen füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig fördern und demokratisch-liberal miteinander umgehen.



Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien, Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaften, religiös-liberale Einrichtungen zur Förderung von religiöser Gleichstellung oder Gentlemen's Clubs, die Frauen als Mitglieder willkommen heißen." (Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN")



Mestemacher prämiert 2018 bereits zum 2. Mal mit dem Sozialpreis "GEMEINSAM LEBEN" Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe, Fürsorge und Förderung gelebt werden. Lifestyle-Modelle dieses Typs repräsentieren



- die Großfamilie - das Mehrgenerationenhaus - die Wohngemeinschaft - religiös-liberale Einrichtungen zur Förderung von religiöser Gleichstellung oder Gentlemen's Clubs, die Frauen als Mitglieder zulassen.



Die Bewerbungsunterlagen können heruntergeladen werden unter:



http://ots.de/gSCG1X



Die Bewerbungsfrist: 1. Januar bis 31. August 2018 Preisgelder: 4 x 2.500 Euro Festakt: Festakt: 30. November 2018



Rocco Forte Hotels Hotel de Rome Behrenstraße 37, 10117 Berlin



Über Mestemacher und die Mestemacher-Gruppe



- Tradition und Innovation seit 1871 -



Die Mestemacher-Gruppe ist Weltmarktführer für Vollkornbrote und internationale Brotspezialitäten mit ungeöffnet langer Genussfrische. Weltweit ist die Mestemacher GmbH als Flagschiff der Unternehmensgruppe der einzige Hersteller von Brot und Backwaren, der sich seit 2000 konsequent für die Gleichstellung von Frau und Mann in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt.



Über die Initiatorin



Prof. Dr. Ulrike Detmers ist Gesellschafterin, Mitglied der Geschäftsführung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe. Die Wirtschaftsprofessorin ist seit 1994 Professorin für BWL am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld. Die Frauenrechtlerin engagiert sich seit über 20 Jahren für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Wirtschaft.



Fragen zur Mestemacher-Gruppe und zum Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" beantwortet:



Prof. Dr. Ulrike Detmers Gesellschafterin Mitglied Geschäftsführung Sprecherin Mestemacher-Gruppe



Mestemacher GmbH Am Anger 16, 33332 Gütersloh Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de