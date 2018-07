BERLIN (Dow Jones)--In der Regierungskrise um die richtige Asylpolitik hat FDP-Chef Christian Lindner Verständnis für die unnachgiebige Haltung der CSU gezeigt. "Man muss erkennen, die CDU und Frau Merkel sind ja nicht bereit zu einer echten Veränderung ihrer Politik", sagte Lindner im Gespräch mit dem Sender N24.

Er sprach sich dafür aus, zeitweise an der Grenze wieder schärfer zu kontrollieren, um die Kontrolle zurückzugewinnen. "Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das kann nicht fortgesetzt werden", verlangte der 39-Jährige. Die Beschlüsse der EU-Staats- und Regierungschefs zur Eindämmung der Migration, die Kanzlerin Angela Merkel vom jüngsten Gipfeltreffen mitgebracht hat, bezeichnet er als wolkige Ankündigungen.

Am Nachmittag wollen CDU und CSU in einem letzten Gespräch versuchen, irgendwie eine Brücke über den tiefen Graben zu bauen. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen Rücktritt binnen drei Tagen angedroht, sollte keine Einigung gelingen. Die Fronten sind bei der Zurückweisung von bereits in anderen EU-Ländern registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze verhärtet. Während die CSU schärfere Kontrollen will, lehnen die CDU und Kanzlerin Angela Merkel jene ab.

Am Morgen betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Willen der CSU, in der Bundesregierung und der gemeinsamen Fraktion zu bleiben. "Keiner will bei uns die Regierung als solches infrage stellen", sagte Söder bei einer Veranstaltung in Bayern. "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft", hob er hervor. Söder betonte: "Wir sind auch zu Kompromissen bereit." Diese müssten aber "am Ende wirkungsfähig sein".

