Zur Jahresmitte 2018 präsentiert sich das Vorstandsteam der Vienna Insurance Group (VIG) in neuer Aufstellung. Dr. Peter Thirring tritt mit 1. Juli in die Führungsmannschaft der VIG ein. Gleichzeitig übernimmt Mag. Liane Hirner die Funktion des Finanzvorstandes (CFO). Die Vienna Insurance Group ist das einzige börsennotierte Unternehmen im ATX mit Geschlechterparität auf Vorstandsebene. Dr. Peter Thirring wechselt von seiner Funktion als Generaldirektor der VIG-Konzerngesellschaft Donau Versicherung in die Holding. Der Versicherungsexperte begann seine Karriere vor 34 Jahren im Bereich der Rückversicherung. In der VIG ist er ab Juli 2018 für Compliance und für das aktive Rückversicherungsgeschäft zuständig. Darunter fallen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...