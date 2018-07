Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wohl kaum jemand hat erwartet, dass beim EU-Gipfel in Sachen Brexit mehr herauskommen würde als die Kommentare von EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der erklärte, dass Fortschritte erzielt worden seien und die Hoffnungen nun auf Theresa Mays Gesetzesvorlage ("White Paper") ruhten, die noch im Juli erwartet wird, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

