Es gibt offensichtlich eine Menge Variablen, die in die Art und Weise einfließen, wie ein Investor seine Investitionsentscheidungen trifft. Neuere Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass die psychologische Verfassung eines Individuums wertvolle Erkenntnisse liefern kann, die zur Optimierung der Anlageerträge beitragen können. Die Auswirkungen der Risikotoleranz Einer der wichtigsten Grundsätze der Anlagetheorie ist, wie sich die Risikobereitschaft einer bestimmten Person auf ihre Anlageentscheidungen und letztendlich auf ihre Ergebnisse auswirken kann. Z.B. gibt es Leute die, aus welchem Grund auch immer, sich nicht wohl fühlen, Geld an der Börse zu investieren. Es könnte an einem Mangel an Wissen darüber liegen, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...