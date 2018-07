Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ohne Begeisterung erholen sich Europas Börsen bis Montagmittag von den Tagestiefs. Die Sorge vor einer Ausweitung des Handelskonfliktes der USA mit China aber auch mit der EU lässt die Anleger vorsichtig agieren. Die EU hat mit Zöllen auf US-Importe mit einem Volumen von rund 300 Milliarden Dollar gedroht, sollten die USA tatsächlich Zölle auf EU-Autoimporte einführen. In einem Interview hat US-Präsident Donald Trump die EU handelstechnisch als "so schlimm wie China" bezeichnet. Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 12.209 Punkte - im Tief stand der Auswahlindex bei 12.133 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,1 Prozent auf 3.360 Punkte nach unten.

Daneben belastet das Gerangel um einen möglichen Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer. International wird die instabile Regierung in Deutschland mit zunehmender Sorge gesehen, da aus ihr auch eine Schwächung Europas folgen dürfte. Der EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik hat derweil nicht zu einer politischen Entspannung geführt. Entsprechend unter Druck stehen daher besonders die Banken aus Deutschland und der europäischen Peripherie. Für die Deutsche Bank geht es um 1,2 Prozent nach unten, Commerzbank büßen 0,8 Prozent ein und Unicredit 1,5 Prozent. Europaweit geht es für den Sektor um 1,3 Prozent nach unten.

Noch gibt es Regierungsoptionen in Deutschland

Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding sieht mehrere Optionen, sollte die CSU das Regierungsbündnis verlassen. Zum einen könnte Angela Merkel Bundeskanzlerin einer Minderheitsregierung bleiben. Zum anderen bestehe die Möglichkeit, die Grünen mit in die Koalition aufzunehmen. Neuwahlen hält Schmieding dagegen für wenig wahrscheinlich. Die Krise schwäche Merkels Ansehen in Deutschland, ihren Einfluss in Europa und darüber hinaus. Eine politische Krise in Deutschland hätte zwar kaum direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft, könnte jedoch die Diskussion über europäische Reformen noch weiter erschweren.

Als "völlig überraschend" wird an der Börse die strategische Partnerschaft des britischen Einzelhändlers Tesco mit der französischen Carrefour eingestuft. Die Analysten von Langton Capital sehen in der Bündelung der Einkaufsmacht bessere Einkaufskonditionen bei Anbietern wie Unilever. Aber der Deal ist nicht ohne Risiken: Zum einen könnte er auf regulatorischen Widerstand stoßen, zum anderen könnte er laut Hargreaves Lansdown einen Preiskrieg auf dem britischen Markt auslösen. Für Carrefour geht es an der Pariser Börse um 0,4 Prozent nach oben, Tesco notieren wenig verändert.

Infineon verlieren 1,6 Prozent nach einer Abstufung durch Barclays auf "Untergewichten". Grund ist auch hier ihre Abhängigkeit vom Autosektor, der rund 45 Prozent des Umsatzes ausmache. Wegen Investitionen seien nicht die erhofften Margensteigerungen möglich, zudem bereiteten die Gewinnwarnungen von Daimler und Osram Sorgen.

Ceconomy springen dank Freenet-Einstieg

Um 9,1 Prozent nach oben geht es für Ceconomy, nachdem Freenet eingestiegen ist. Für die Übernahme von 32,6 Millionen Aktien sollen sie 8,50 Euro je Aktie gezahlt haben. Freenet nutzt die Ceconomy-Tochter Mediamarktsaturn als Vertriebskanal. Freenet verlieren angesichts der Investition von rund 277 Millionen Euro 3,5 Prozent.

Für die Aktien von Vedanta Resources geht es um 26,5 Prozent auf 818 Pence nach oben. Der Gründer und Milliardär Anil Agarwal, der über seine Familienstiftung Volcan Investments bereits 66,5 Prozent an dem Unternehmen hält, bietet für die freien Aktionäre 825 Pence je Aktie. Dabei geht es darum, die Struktur des Bergbauunternehmens, dass in Indien Aluminium, Kupfer, Zinn und Blei fördert, zu vereinfachen. Ein Listing des Unternehmens an der Börse in London sei dazu nicht notwendig.

Für Flugzeughersteller Airbus geht es um 2,4 Prozent abwärts. Triebwerkhersteller Pratt & Whitney kann wohl nur weniger Triebwerke liefern als geplant. Damit sinken auch die Auslieferungen von Airbus.

Third Point setzt bei Nestle keine Akzente

Nestle notieren 0,2 Prozent leichter trotz des zunehmenden Drucks durch den aktivistischen US-Investor Daniel Loeb und seinen Fonds Third Point, der rund 3 Milliarden Dollar an den Schweizern hält. Nestle ziehe sich nicht schnell genug aus underperformenden Assets zurück, so der Vorwurf. Loeb kritisiert vor allem die Beteiligung an L'Oreal. Über einen Verkauf der Beteiligung wurde in der Vergangenheit immer wieder spekuliert. L'Oreal verlieren 1,7 Prozent.

Wie an der Börse erwartet, hat Thyssenkrupp dem Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel zugestimmt. Hier sind die aktivistischen Investoren Cevian und Elliott jedoch unzufrieden mit den Konditionen. Auch wurde die Prognose für die zu erwartenden Synergien gesenkt. Die Thyssenkrupp-Aktie fällt um 1,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.359,53 -1,06 -36,07 -4,12 Stoxx-50 3.014,03 -0,95 -28,93 -5,15 DAX 12.209,39 -0,79 -96,61 -5,48 MDAX 25.596,43 -1,00 -257,95 -2,31 TecDAX 2.663,87 -1,02 -27,51 5,33 SDAX 11.884,47 -0,55 -65,17 -0,02 FTSE 7.560,42 -1,00 -76,51 -0,66 CAC 5.258,03 -1,23 -65,49 -1,03 Bund-Future 162,59 0,17 2,49 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.19 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1641 -0,23% 1,1643 1,1666 -3,1% EUR/JPY 128,93 -0,19% 128,89 129,33 -4,7% EUR/CHF 1,1552 -0,10% 1,1558 1,1589 -1,4% EUR/GBP 0,8847 +0,09% 0,8839 1,1310 -0,5% USD/JPY 110,74 +0,03% 110,70 110,86 -1,7% GBP/USD 1,3159 -0,31% 1,3172 1,3196 -2,6% Bitcoin BTC/USD 6.359,84 -0,5% 6.308,92 5.919,32 -53,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,69 -0,67 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,50 2,52 0,61 USA 10 Jahre 2,83 2,86 0,42 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,03 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,79 74,15 -0,5% -0,36 +24,2% Brent/ICE 78,52 79,23 -0,9% -0,71 +21,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,57 1.253,17 -0,4% -4,60 -4,2% Silber (Spot) 15,96 16,12 -1,0% -0,16 -5,8% Platin (Spot) 839,65 853,35 -1,6% -13,70 -9,7% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,5% -0,01 -11,8% ===

