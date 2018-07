Berlin (ots) -



Beate-Uhse.TV zeigt zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli eine lange Stormy-Daniels-Nacht mit den besten Filmen der wohl berühmtesten Sex-Affäre des Jahres.



The greatest sex you ever had! Donald Trump weiß es längst: Eine Nacht mit Stormy Daniels kann verdammt stürmisch werden. Deshalb verführt Beate-Uhse.TV seine Zuschauer anlässlich des US-Nationalfeiertags mit sechs ihrer schärfsten Filme zu einer TV-Affäre der schonungslos erotischen Art.



Stormy Daniels wurde 1979 unter dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford in Baton Rouge, Louisiana geboren. Nach ersten Erfolgen als Stripperin startete sie mit 23 Jahren ihre Karriere als Pornodarstellerin im kalifornischen Sex Valley. Schnell machte sie sich auch als erfolgreiche Drehbuchautorin und Regisseurin einen Namen. Internationale Bekanntheit erlangte Stormy Daniels in diesem Jahr mit ihrer Enthüllung über die vermeintliche Affäre mit Donald Trump im Jahr 2006. Für den Mut und das Engagement in dieser Sache wurde ihr im Mai von dem Bürgermeister West Hollywoods, John J. Duran, ein symbolischer Schlüssel der Stadt überreicht.



Für Beate-Uhse.TV liegt deshalb nichts näher, als den Independence Day am 4. Juli mit einer Hommage an die wahre First Lady der sexuellen Enthüllungen zu feiern. Alle Programminformationen unter https://www.beate-uhse.tv/



Beate-Uhse.TV sendet seit 1. März 2001 exklusiv bei Sky und erreicht aktuell 4 Millionen Haushalte. Außerdem steht eine Auswahl des Programms auf den non-linearen Kanälen Sky On Demand und Sky Go zum Abruf bereit.



