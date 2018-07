Essen (ots) - Eine riesige Außenfassade, bunte Dekoelemente und darauf ein beleuchteter ALDI Würfel - so wird der XXL ALDI beim diesjährigen DEICHBRAND Festival in Cuxhaven-Nordholz aussehen. ALDI Nord ist erstmals mit einer 2.100 Quadratmeter großen Filiale vor Ort und versorgt die 55.000 erwarteten Festivalbesucher vom 19. bis 23. Juli mit Lebensmitteln, Getränken und Festivalequipment.



16 Kassen, 12 Backautomaten, 9 Leergutautomaten und ein begehbares Kühlhaus - die Filialausstattung verdeutlicht die Dimensionen des ALDI Markts, der in Kürze auf dem Festivalgelände errichtet wird. Über 200 Mitarbeiter aus dem gesamten ALDI Nord Gebiet stehen bereits in den Startlöchern, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.



"Die Vorbereitungen für unseren 'ALDI am Deich' laufen auf Hochtouren. Mit unserem Angebot möchten wir dazu beitragen, dass die Festivalbesucher optimal versorgt sind und sich ganz aufs Feiern konzentrieren können. Unser gesamtes Team freut sich auf das Festival und viele Besucher in unserem Markt", so Felix Rottmann, Geschäftsführer der ALDI Nord Regionalgesellschaft Hesel.



Das Sortiment im "ALDI am Deich" ist speziell auf die Festivalbedürfnisse zugeschnitten. Grillfleisch, frische Brötchen, Pizzasnacks und gekühlte Getränke stehen ebenso in ausreichender Menge zur Verfügung wie Zelte, Schlafsäcke und Luftmatratzen. Alle Produkte werden zum gewohnt günstigen ALDI Preis angeboten. Das vollständige Festival-Sortiment kann online unter aldi-nord.de/festival eingesehen werden.



Die ALDI Filiale auf dem DEICHRBAND Festival öffnet an folgenden Tagen:



Do. (19.07.) - 11.00 - 0.00 Uhr Fr. - So. (20. - 22.07.) - 8.00 - 0.00 Uhr Mo. (23.07.) - 8.00 - 12.00 Uhr



