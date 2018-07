Graz (ots) - Die Telekommunikationskette Phone House, die über Filialen in ganz Portugal verfügt, ist das neueste Partnerunternehmen der Shopping Community Cashback World. Seit Anfang Juni profitieren Mitglieder der Cashback World bei jedem Einkauf von Cashback und Shopping Points.



Ab sofort können Mitglieder der Cashback World in den rund 100 Phone-House-Filialen in ganz Portugal Produkte und Zubehör aus dem Telekommunikationsbereich erwerben sowie After-Sales-Services in Anspruch nehmen und dabei von exklusiven Vorteilen profitieren.



Im Zuge der Kooperation erhalten Mitglieder der Cashback World 1% Cashback und 1 Shopping Point beim Erwerb von drahtlosen Geräten samt Zubehör (ausgenommen Apple-Produkte) und 5% Cashback sowie 6 Shopping Points beim Erwerb von sonstigem Zubehör. Zusätzlich dürfen sie sich jedes Mal, wenn sie After-Sales-Services nutzen, über 3% Cashback und 4 Shopping Points freuen. Um diese Vorteile nutzen zu können, brauchen Mitglieder lediglich ihre Cashback Card an der Kasse des Partnerunternehmens vorzuweisen.



Der Cashback wird jede Woche auf das Bankkonto des Cashback World Mitglieds überwiesen, vorausgesetzt es hat sich ein Betrag von mindestens 5 Euro angesammelt. Darüber hinaus können die gesammelten Shopping Points für exklusive Deals und Aktionen eingelöst werden, die den Mitgliedern der Shopping Community von den mehr als 1.400 Partnerunternehmen in Portugal laufend angeboten werden.



Diese Parterschaft ist das Ergebnis des rasanten Wachstums der Cashback World. "Elektronische Geräte wie Smartphones und Tablets sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Deshalb sind wir sehr stolz, dass wir unseren Mitgliedern nun ein Partnerunternehmen wie Phone House anbieten können. Für uns ist es nicht nur wichtig, dass wir mit Handelsketten im ganzen Land kooperieren, für uns ist außerdem entscheidend, unseren Mitgliedern die Gelegenheit zu geben, beim Kauf des neuesten elektonischen Equipments Geld zu sparen", erklärt Miguel Paulino Costa, Managing Director von myW Portugal, dem portugiesischen Betreiber der Cashback World.



Carla Gonçalves, Marketing Director von Phone House, zeigt sich mit der Partnerschaft ebenfalls sehr zufrieden: "Die Kooperation bestärkt uns in dem Bemühen, unseren Kunden einen immer umfangreicheren und direkteren Service zu bieten. Wer einen Phone-House-Store betritt, soll das Gefühl haben, dass er hier einen optimalen Kundenservice in den unterschiedlichsten technischen und gewerblichen Bereichen bekommt - dazu gehört auch die Partnerschaft mit der Cashback World, durch die unsere Kunden etliche Vorteile beim Kauf ihrer elektronischen Geräte genießen."



Zwtl.: Über Phone House Portugal



Phone House Portugal bietet Produkte und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich an. Im Jahr 2015 wurde Phone House Portugal an Digital Place verkauft, ein portugiesisches Unternehmen, dessen Aktionäre auch im Besitz der Unternehmen TLCI, MMCI und Mobile World sind. Phone House Portugal verfügt über rund 100 Stores im ganzen Land, von denen 30 auf Franchise-Basis geführt werden, und ist außerdem der Betreiber des Online Shops [phonehouse.pt] (http://www.phonehouse.pt). Darüber hinaus betreibt Phone House Portugal zwei Referenzmarken, sechs Samsung-Stores und einen Huawei-Store und bestätigt damit seine starke Marktpräsenz in Europa. Phone-House-Stores zeichnen sich durch herausragende spezialisierte Dienstleistungen aus. Der Fokus liegt dabei auf dem Smartphone-Sektor sowie auf Betreiberdiensten mit integrierten Lösungen für Privat- und Businesskunden. After-Sales-Services, bestmöglicher Kundensupport und das Bemühen um maßgeschneiderte Lösungen sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis und hohe Kundenzufriedenheit.



Zwtl.: Über die Cashback World



Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 9,5 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 90.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf [www.cashbackworld.com] (http://www.cashbackworld.com).



