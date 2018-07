Was will ein Mobilfunk-Anbieter mit Elektronik-Märkten? Das fragen sich heute auch viele Analysten, nachdem Freenet am Wochenende über eine Kapitalerhöhung neun Prozent an Ceconomy erworben hat. Freenet-Anteile verlieren an der Börse heute deutlich, die Aktie der MediaMarkt-Saturn-Mutter steigt hingegen kräftig.

Den vollständigen Artikel lesen ...