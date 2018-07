BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Regierungskrise durch den Asylstreit zwischen CDU und CSU fordert die SPD die kurzfristige Einberufung eines weiteren Krisentreffens aller Koalitionsparteien am Montagabend. Das verkündete Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles nach einer Sitzung des SPD-Vorstands in Berlin. "So, wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen", klagte Nahles.

Sie ging gleichzeitig mit den beiden Koalitionspartnern hart ins Gericht. "Die Union führt ein rücksichtsloses Drama auf. Die CSU ist auf einem gefährlichen Egotrip", kritisierte sie. Die Union gefährde damit die Regierungsfähigkeit Deutschlands. Die SPD-Vorsitzende zeigte sich skeptisch, ob der von Seehofer angedrohte Rücktritt die Lage der großen Koalition tatsächlich verbessern würde. Die Konflikte dahinter müssten beseitigt werden.

Die SPD lehnt wie die CDU schärfere Grenzkontrollen und die Zurückweisung von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen ab. Am Nachmittag wollen CDU und CSU in einem letzten Gespräch versuchen, irgendwie einen Ausweg aus der völlig verfahrenen Situation zu finden.

