Wien (pta032/02.07.2018/12:50) - Wie die IMMOFINANZ AG ("Immofinanz") heute veröffentlicht hat, hat deren Aufsichtsrat heute den Paketverkauf der rund 26%-Beteiligung an der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") genehmigt. Erwerber der 25.690.163 Stück Inhaberaktien und 4 Namensaktien an der CA Immo ist SOF-11 Starlight 10 EUR S.à.r.l., eine Gesellschaft der Starwood Capital Group ("Starwood"). Der Paket-Verkaufspreis beläuft sich auf insgesamt EUR 757,9 Mio., das entspricht durchgerechnet einem Wert je Aktie von EUR 29,5. Der Kaufvertrag wurde nach Angaben der Immofinanz bereits unterzeichnet. Die Transaktion stehe unter den aufschiebenden Bedingungen der kartellrechtlichen Freigaben und der Zustimmung des Vorstands von CA Immo zur Übertragung der 4 Namensaktien. Immofinanz erwartet das Closing der Transaktion im 3. Quartal 2018.



Die CA Immo begrüßt grundsätzlich die Bestrebungen von Starwood, neuer Kernaktionär der CA Immo zu werden. Starwood ist ein auf globale Immobilieninvestitionen konzentrierter Finanzinvestor mit einer exzellenten Reputation. Das Interesse dieses bekannten international agierenden Investors unterstreicht die positive Entwicklung, die CA Immo in den letzten Jahren erlebt hat.



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 (0)1532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641345 (Aktie), AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



