FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong blieben die Börsen wegen des Feiertags "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.704,40 -0,63% -0,37% Euro-Stoxx-50 3.376,18 -0,57% -3,65% Stoxx-50 3.023,91 -0,63% -4,84% DAX 12.276,98 -0,24% -4,96% FTSE 7.558,35 -1,03% -0,66% CAC 5.280,03 -0,82% -0,61% Nikkei-225 21.811,93 -2,21% -4,19% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,52 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,11 74,15 -0,1% -0,04 +24,7% Brent/ICE 78,71 79,23 -0,7% -0,52 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,13 1.253,17 -0,3% -4,04 -4,1% Silber (Spot) 15,97 16,12 -0,9% -0,15 -5,7% Platin (Spot) 839,85 853,35 -1,6% -13,50 -9,6% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,5% -0,01 -11,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Verlusten wird der US-Aktienmarkt am Montag zum Start erwartet. Es sind einmal mehr die Sorgen wegen der Handelskonflikte, die zu Abgaben führen dürften. Daran hat auch der Wechsel ins zweite Halbjahr nichts geändert, und das Thema wird nach Meinung von Börsianern auch nicht so rasch verschwinden. Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump nochmals betont, dass er Strafzölle auf Autoimporte als Waffe im Konflikt mit den Handelspartnern sieht. Derweil melden Medien, dass die EU weitere Gegenmaßnahmen in der Planung hat, die ein Volumen von 300 Milliarden Dollar haben sollen. Damit scheinen die Kontrahenten geradewegs in den an Märkten gefürchteten Handelskrieg zu schlittern. An Konjunkturdaten stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gwertbe und die Bauausgaben auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten dürften Autowerte wie Ford oder General Motors wegen des Handelskonflikts im Blick stehen. General Motors hat am Wochenende gewarnt, dass die geplanten Zölle auf US-Autoimporte auch GM selbst treffen würden und deren Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 56,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ohne Begeisterung erholen sich Europas Börsen bis Montagmittag von den Tagestiefs. Die Sorge vor einer Ausweitung des Handelskonfliktes der USA mit China, aber auch mit der EU, lässt die Anleger vorsichtig agieren. Daneben belastet das Gerangel um einen möglichen Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer. International wird die instabile Regierung in Deutschland mit zunehmender Sorge gesehen, da aus ihr auch eine Schwächung Europas folgen dürfte. Als "völlig überraschend" wird an der Börse die strategische Partnerschaft des britischen Einzelhändlers Tesco mit der französischen Carrefour eingestuft. Die Analysten von Langton Capital sehen in der Bündelung der Einkaufsmacht bessere Einkaufskonditionen bei Anbietern wie Unilever. Für Carrefour geht es an der Pariser Börse um 0,4 Prozent nach oben, Tesco notieren wenig verändert. Infineon verlieren 1,6 Prozent nach einer Abstufung durch Barclays auf "Untergewichten". Um 9,1 Prozent nach oben geht es für Ceconomy, nachdem Freenet eingestiegen ist. Freenet verlieren angesichts der Investition von rund 277 Millionen Euro 3,5 Prozent. Für Airbus geht es um 2,4 Prozent abwärts. Triebwerkhersteller Pratt & Whitney kann wohl nur weniger Triebwerke liefern als geplant. Damit sinken auch die Auslieferungen von Airbus. Nestle notieren 0,2 Prozent leichter trotz des zunehmenden Drucks durch den aktivistischen US-Investor Daniel Loeb und seinen Fonds Third Point, der rund 3 Milliarden Dollar an den Schweizern hält. Loeb kritisiert vor allem die Beteiligung an L'Oreal. Über einen Verkauf der Beteiligung wurde in der Vergangenheit immer wieder spekuliert. L'Oreal verlieren 1,7 Prozent. Wie an der Börse erwartet, hat Thyssenkrupp dem Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel zugestimmt. Hier sind die aktivistischen Investoren Cevian und Elliott jedoch unzufrieden mit den Konditionen. Auch wurde die Prognose für die zu erwartenden Synergien gesenkt. Die Thyssenkrupp-Aktie fällt um 1,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.19 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1643 -0,21% 1,1643 1,1666 -3,1% EUR/JPY 128,98 -0,14% 128,89 129,33 -4,7% EUR/CHF 1,1557 -0,06% 1,1558 1,1589 -1,3% EUR/GBP 0,8845 +0,07% 0,8839 1,1310 -0,5% USD/JPY 110,76 +0,04% 110,70 110,86 -1,7% GBP/USD 1,3164 -0,27% 1,3172 1,3196 -2,6% Bitcoin BTC/USD 6.370,32 -0,3% 6.308,92 5.919,32 -53,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben deutliche Abgaben dominiert. Im Handelsverlauf nahm die Abwärtsdynamik immer weiter zu. US-Präsident Donald Trump hatte seine Absicht, globale Einfuhrzölle auf Automobile erheben zu wollen, bekräftigt. Der Nikkei stürzte um 2,2 Prozent ab und verbuchte die heftigste Talfahrt seit Ende März. Der Export- bzw. Automobilsektor zählte zu den schwächsten Sektoren, aber auch Werte aus dem Segment Konsum wurden abverkauft. Die Kosmetiktitel von Shiseido sowie die Titel des Soßenanbieters Kikkoman brachen um jeweils 6,3 Prozent ein. Unter den Automobilpapieren sanken Honda um 1,8 Prozent, Nissan um 2,3 Prozent und Toyota Motor um 1,4 Prozent. In Japan belasteten zudem schwache Konjunkturddaten, die als Alarmsignal für den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern gewertet wurden. Auch der wieder schwächelnde Dollar drückte die Börsenstimmung. Während in Hongkong wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, folgte die Börse in Schanghai nach ihrem höchsten Tagesaufschlag seit fast zwei Jahren am Freitag nun den asiatischen Vorgaben gen Süden. Der chinesische Leitindex brach um 2,5 Prozent ein, der Kospi in Seoul um 2,4 Prozent und verzeichnete den höchsten Absturz seit Ende März. In Südkorea verbilligten sich im Stahlsektor Posco um 4,3 Prozent und Korean Air um 4,1 Prozent - der tiefste Stand seit 17 Monaten. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics drehte an anfänglichen Aufschlägen 2,4 Prozent ins Minus.

CREDIT

Nur leicht erhöht sind am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen in das neue Halbjahr gestartet. Auch sei das Geschäft bislang ruhig und ohne eigene Impulse; der Anstieg der CDS-Prämien folge nur den impliziten Aktienmarktvolatilitäten. Zudem seien bereits viele Event-Risiken durch den nervösen Handel im Juni eingepreist worden. Dies zeige sich auch an den Prämienniveaus von Einzelnamen, so zum Beispiel der Deutschen Bank, wo 5-Jahres-CDS um 180 Basispunkte notierten, während sie bei einer Commerzbank nur leicht über 90 Basispunkten und bei einer Landesbank Baden-Württemberg sogar nur um 42 Basispunkte lägen. Per Saldo sei damit ein ausreichend hoher Puffer für zwischenzeitliche Erholungsrallys vorhanden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Autozulieferer Hella will zukaufen

Der Licht- und Elektronikspezialist Hella hat großes Interesse an Zukäufen. Der MDAX-Konzern schaut sich besonders im Bereich Special Applications nach Übernahmekandidaten um, wo die Lippstädter Licht- und Elektronikprodukte für Land- und Baumaschinen, Caravans oder Marine fertigen. "Auch den Markt für Sensoren und Steuerungselektronik für E-Motoren beobachten wir intensiv", sagte Hella-Chef Rolf Breidenbach im Interview mit dem Handelsblatt.

Patrizia kauft Logistikimmobilie im Hafen von Amsterdam

Die Patrizia Immobilien AG hat ihr Portfolio an Logistikimmobilien aufgestockt. Für 59 Millionen Euro sei im Hafen von Amsterdam "eine hochmoderne Logistikimmobilie" von einem niederländischen Entwickler erworben worden, teilte die Gesellschaft mit. Ein führendes niederländisches Handelsunternehmen habe die gesamte Immobilie bereits langfristig gemietet, um diese als städtisches Verteilzentrum zu nutzen.

Instone Real Estate Group kauft Grundstück in Rottenburg

Die Instone Real Estate Group NV will im baden-württembergischen Rottenburg am Neckar ein Quartier entwickeln. Zu diesem Zweck hat sie nach eigenen Angaben ein rund 26.000 Quadratmeter großes Grundstück in der Stadt erworben. Der börsennotierte Wohnentwickler rechnet für das Projekt mit einem Verkaufsvolumen von etwas mehr als 100 Millionen Euro.

Engie und Susi vereinbaren Finanzierung für Windpark Tonstad

Die französische Engie SA und der schweizerische Investmentmanager Susi Partners haben sich auf die Finanzierung des norwegischen Windparks Tonstad verständigt. Er soll nach Angaben von Engie mit 51 Turbinen von Siemens Gamesa Renewable Energy ausgestattet werden und 208 Megawatt liefern. Die Franzosen bauen den Park und werden ihn nach Fertigstellung operativ unterstützen.

Eni stärkt mit Gemeinschaftsunternehmen Präsenz in Norwegen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 02, 2018 07:02 ET (11:02 GMT)

Der italienische Ölkonzern Eni stärkt sein Standbein im norwegischen Upstream-Geschäft und fusioniert die dortige Tochtergesellschaft mit der in Privatbesitz befindlichen Point Resources AS. Der Besitzer von Point Resources ist die norwegische Private-Equity-Gesellschaft Hitecvision A/S. Die Italiener werden dann Anteil von 70 Prozent an dem kombinierten Unternehmen, das unter dem Namen Var Energi firmieren soll, halten, während Hitecvision die restlichen 30 Prozent besitzt.

Linux-Betreiber Suse für 2,54 Mrd Dollar an Investor EQT verkauft

Das britische Softwareunternehmen Micro Focus International PLC verkauft sein Geschäft mit Open-Source-Software, Suse, für 2,54 Milliarden US-Dollar. Käufer ist ein Fonds des schwedische Private-Equity-Investors EQT. Der Luxemburger Fonds EQT VIII SCSP werde Suse über seine Münchner Tochter Blitz 18-679 GmbH aus München erwerben, teilte das britische Unternehmen mit.

Starwood Capital kommt bei CA Immo nun doch zum Zug

Die Wiener Immobiliengesellschaft Immofinanz verkauft ihren Anteil von rund 26 Prozent an der CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) jetzt doch an den US-Investor Starwood Capital Group. Der Verkaufspreis belaufe sich auf 757,9 Millionen Euro, das entspricht einem Wert je Aktie von 29,50 Euro, teilte die im ATX-gelistete Gesellschaft mit. Einen Teil des Erlöses wollen die Österreicher für einen weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 9,7 Millionen Stück bzw. 8,66 Prozent der ausstehenden Aktien verwenden.

Aktivistischer Investor Loeb erhöht Druck auf Nestle

Nestle bekommt verstärkt Druck vom US-aktivistischen Investor Daniel Loeb. In einem Brief an das Nestle-Top-Management und einem 34-seitigen Bericht fordert Loeb von Nestle, die Rentabilität zu steigern und den 23-prozentigen Anteil an dem französischen Kosmetikkonzern L'Oreal zu verkaufen.

Airbus-Tochter ATR testet USA mit Exportantrag für Iran

Eine Airbus-Tochter testet die Bereitschaft der Trump-Administration, trotz des zuletzt verschärften US-Sanktionsregimes gegen den Iran ein Geschäft mit der islamischen Republik zu genehmigen. Avions de Transport Regional, ein Hersteller von Turboprob-Passagierflugzeugen, der gemeinschaftlich von Airbus und dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo geführt wird, hat in Washington jetzt neue Exportlizenzen für zwölf Regionalmaschinen beantragt. ATR will damit die staatliche Iran Air beliefern, wie Marketingvizechefin Zuzana Hrnkova sagte.

Tesco und Carrefour kooperieren im Einkauf

Der britische Einzelhandelskonzern Tesco und der französische Wettbewerber Carrefour wollen künftig im Einkauf kooperieren. Verhandlungen mit den Lieferanten der Eigenmarken sowie von Waren, die nicht für den Weiterverkauf bestimmt seinen, würden künftig gemeinsam geführt, hieß es bei der Ankündigung der auf drei Jahre angelegten Zusammenarbeit. Die Vereinbarung soll in den kommenden zwei Monaten formell verabschiedet werden, teilte Tesco mit.

Roche meldet Fortschritte mit Krebsmittel Tecentriq

Der Pharmakonzern Roche berichtet von ermutigenden Ergebnissen einer Studie mit seinem Krebsmittel Tecentriq. Sie habe belegt, dass die Arznei in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Brustkrebs die Chancen verbessere, dass die Krankheit nicht voranschreite. Der schweizerische Konzern will die Daten nun unter anderem der US- und der EU-Gesundheitsbehörde vorlegen.

Dell will mit Aktien-Swap wieder an die Börse - Kreise

Der PC- und Datenspeicherkonzern Dell will mit einem milliardenschweren Aktientausch wieder den Sprung an die Börse schaffen. Dell könnte bereits am Montag bekannt geben, dass er mittels eines Share-Swaps die Tracking Stocks seiner Konzerntochter VMware kaufen wolle, sagten mit der Situation vertraute Personen und ergänzten, dass Einzelheiten der Vereinbarung nicht bekannt geworden seien. Das Vorhaben könnte aber noch scheitern. Dell plane DVMT-Aktien mit einem Aufschlag zu kaufen, und die DVMT-Aktionäre dürften zudem mehrere Milliarden Dollar in bar als Teil der Transaktion bekommen, so die Informanten.

Nissan sagt Verkauf des E-Batteriegeschäfts an Chinesen ab

Der japanische Autobauer Nissan Motor hat den geplanten Verkauf seiner Batterieproduktion für Elektroautos an die chinesische Beteiligungsgesellschaft GSR Capital abgeblasen. Nach Angaben des Autoherstellers hätten der Investmentfirma letztlich die Mittel für den Kauf gefehlt. Beobachter schätzten, der Deal hätte es auf einen Wert von bis zu rund 100 Milliarden Yen gebracht, umgerechnet 771,6 Millionen Euro.

