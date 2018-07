Der deutsche Technologiekonzern baut auf eine starke Nachfrage. Probleme mit dem künftigen Wachstum gebe es aber dennoch, sagt der Firmenchef.

Der Technologiekonzern Jenoptik verzeichnet trotz der weltweiten Handelskonflikte zur Jahresmitte brummende Geschäfte. "Wir spüren aktuell weiterhin starken Rückenwind in den Märkten", sagte Jenoptik-Chef Stefan Traeger in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Da ist sehr viel Optimismus."

Der Handelsstreit zwischen den USA, China und Europa habe sich bislang überhaupt nicht bei den Auftragseingängen ausgewirkt. "Wir sehen in unseren Kernmärkten, ganz besonders in der Halbleiterindustrie, aktuell keinerlei Zeichen für einen Abschwung", sagte Traeger.

Jenoptik hatte im ersten Quartal seinen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) fast verdoppelt, auf eine Anhebung der Jahresprognose aber verzichtet. ...

