Kinder sind auch mal ungestüm und etwas lauter - so sehr, dass die Konzentration darunter leiden kann. Immer mehr Schulen setzen daher punktuell Kapselgehörschützer wie 3M Peltor Kid ein. Mit teils erstaunlichen Resultaten.



Die Grundschullehrerin Dörthe Rusch räumt ein, zunächst skeptisch gewesen zu sein. "Ich hatte Bedenken, dass sich einzelne Schüler mit den Gehörschützern ausgegrenzt fühlen könnten. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Kinder sind regelrecht verrückt danach", schildert die Klassenlehrerin der 2a an der Pestalozzischule in Neuss-Grimlinghausen (NRW). Für eine Testphase erhielt die Klasse zunächst zwei Gehörschützer. Die Erfahrungen nach einem halben Jahr sind so gut, dass jetzt die gesamte Grundschule mit rund 300 Schülerinnen und Schülern ausgestattet wird.



Verbesserungen sind deutlich spürbar



Zum Einsatz kommt der Gehörschützer sehr gezielt, beispielsweise in Einzelarbeitsphasen oder bei Klassenarbeiten. So gibt es Schüler mit eigentlich guten Resultaten, die manchmal unter störendem Lärm ihre Leistung nicht erbringen können. Hier kann 3M Peltor Kid spürbare Verbesserungen erzielen, berichtet die Lehrerin weiter: "Die Schüler werden schneller mit ihren Aufgaben fertig als ohne Gehörschützer. Und sie erzielen häufig bessere Resultate und somit bessere Schulnoten." Sie will die Gehörschützer im Unterrichtsalltag jedenfalls nicht mehr missen. Mittlerweile gebe es sogar Kinder, die von sich aus danach fragen. Das Erfolgsbeispiel dürfte also buchstäblich weiter Schule machen.



Jede Ablenkung stört den Lernerfolg



Schon kleine Geräusche können Schüler in ihrer Konzentration beeinträchtigen. Ob von der Straße, vom Schulkorridor oder durch das Gespräch der Sitznachbarn, störende Geräuschquellen in Klassenräumen gibt es viele, berichtet Dr. Gerhart Tiesler, Wissenschaftler am Institut für interdisziplinäre Schulforschung (ehemals Uni Bremen). Gemeinsam mit Forschungskollegen hat er vor wenigen Jahren im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine Studie zur Lärmbelastung in Unterrichtsräumen von Grundschulen erstellt. Sein Fazit: "Mittelwerte von 75 bis 80 Dezibel, also wie an einer stark befahrenen Straße, sind im Unterricht absolut üblich, in Spitzen ging es bei den im 5-Sekunden-Takt erfolgten Messungen auf bis zu 100 dB, in Turnhallen noch höher - 120 dB und mehr." Neben der Kurzfristlösung durch Gehörschützer für die Kinder würde sich der Wissenschaftler noch mehr Investitionen in bauliche Veränderungen wünschen.



Für empfindliche Kinderohren entwickelt



Der Kapselgehörschützer 3M Peltor Kid ist speziell auf empfindliche Kinderohren zugeschnitten. Die breiten Dichtungsringe sowie das geringe Gewicht von nur 170 Gramm sorgen für ein bequemes Tragegefühl, auch über längere Zeiträume hinweg. Die kräftigen Farben Pink, Grün, Rot und Blau kommen bei Kids gut an und unterstützen zudem die Sichtbarkeit der Träger. Neben dem Schulunterricht zählen Konzertbesuche, Motorsportevents oder auch laute Feiern zu den typischen Anwendungsbereichen.



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2017 einen Umsatz von über 31 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.



3M und Peltor sind Marken der 3M Company.



