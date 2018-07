Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp und Tata haben keine konkreten Pläne für einen späteren Ausstieg aus ihrem gerade vereinbarten Stahl-Gemeinschaftsunternehmen. Zunächst müsse die Fusion abgeschlossen und dann gezeigt werden, dass man die angekündigten Synergien auch heben könne, sagte Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel.

Der deutsche und der indische Partner haben vereinbart, gemeinschaftlich mindestens sechs Jahre lang die Mehrheit an dem Geschäft zu halten. Ein vorheriger Börsengang ist zwar möglich, ein kompletter Ausstieg zunächst aber nicht. Was nach den sechs Jahren komme, wisse er noch nicht, dazu bräuchte er eine Kristallkugel, sagte Natarajan Chandrasekaran, Chairman der indischen Holdinggesellschaft Tata Sons. "Wir sind sehr langfristig engagiert", fügte er jedoch hinzu. Deshalb habe man auch den Namen Thyssenkrupp Tata Steel für das Joint Venture gewählt.

Beide Seiten hatten am frühen Samstagmorgen die Fusionsverträge unterzeichnet. Vorausgegangen waren zweijährige Verhandlungen. Vor allem das Brexit-Votum habe den Prozess massiv verlängert, sagte Hiesinger. Das Vorhaben mache aber auch nach zwei Jahren "enorm viel Sinn", sagte Chandrasekaran.

Finanzchef Guido Kerkhoff verteidigte die gefundene Lösung zur Schließung der Bewertungslücke zwischen den beiden Stahlbereichen. Weil sich das Geschäft von Thyssenkrupp zuletzt deutlich besser entwickelt hat als das von Tata Steel Europe, kann der deutsche Konzern über den Zeitpunkt eines Börsengangs allein entscheiden und bekommt dann auch 55 Prozent der Einnahmen. Damit habe Thyssen den Prozess in der Hand, sagte Kerkhoff. Er sei damit nicht auf unbestimmte Zeit verschoben.

An der 55-zu-45-Aufteilung hatten sich die beiden aktivistischen Investoren Cevian und Elliott gestoßen. Der Cevian-Vertreter stimmte laut Medienberichten mit seinem Aufsichtsratsvertreter dem Fusionsvertrag am Freitag nicht zu, der US-Hedgefonds Elliott ist in dem Gremium zwar nicht vertreten, verbreitete via Financial Times aber die Einschätzung, Thyssenkrupp hätten 80 Prozent der Einnahmen zugestanden.

Wann und wo es zu einem Stellenabbau bei dem Joint Venture kommen wird, um die geplanten Einsparungen zu erreichen, wollte der Thyssenkrupp-Chef nicht verraten. Darüber werde erst nach dem Closing entschieden. Beide Seiten haben erklärt, dass etwa 4.000 Jobs gestrichen werden sollen, etwa zu gleichen Teilen in Produktion und Verwaltung und ebenfalls zu gleichen Teilen auf beiden Seiten.

Schon in den nächsten Wochen entscheiden wollen beide Seiten, wer das Joint Venture mit Sitz in den Niederlanden führen wird. Jeweils drei Vertreter werden sie in Vorstand und Aufsichtsrat entsenden.

Zum Zeitpunkt des Closings und den möglicherweise aus Wettbewerbsgründen aufzugebenden Geschäftsbereichen wollten sich die Manager nicht äußern. Auch die Frage nach einer eventuellen Obergrenze von Zugeständnissen, an der das Joint Venture scheitern könnte, blieb unbeantwortet. Man habe bereits Kontakte mit EU-Kommissarin Margrethe Vestager gehabt, sagte Kerkhoff. Die Kommission sei nach der Genehmigung der Ilva-Übernahme durch Arcelormittal bestens im Thema.

Neben der EU-Wettbewerbsaufsicht müssen weitere Behörden zustimmen, unter anderem auch der US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen CFIUS.

