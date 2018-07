Das Wissen der Jugend in Deutschland über Finanzen hält sich laut einer Forsa-Umfrage in Grenzen - vor allem wenn es um die Aufnahme von Krediten oder das Thema Altersvorsorge geht.

Jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland hat nach eigener Einschätzung Wissenslücken bei den Zusammenhängen der Finanzwelt. In einer Umfrage des Forsa-Instituts gaben 26 Prozent an, sie hätten große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...