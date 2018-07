Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Iran-Sanktionen treiben den Ölpreis. Eine höhere Produktion in Saudi-Arabien soll entgegen wirken.

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck. Nachdem er in der vergangenen Woche zu einem strikten Embargo iranischen Öls aufrief, drängt er nun Saudi-Arabien, bei den Ausfällen am Ölmarkt einzuspringen. Auf Twitter verkündete Trump bereits am Samstag einen Erfolg: Er habe den saudischen König gebeten, die Ölproduktion um zwei Millionen Barrel (pro Tag) zu erhöhen - und der habe zugesagt.

Das saudische Königshaus mag das zwar noch nicht bestätigen; auch das Weiße Haus blieb später zurückhaltend. Bei dem Telefonat habe der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz zugesichert, falls nötig und "mit Umsicht" auf die saudische Reservekapazität zurückzugreifen. Das sind aktuell knapp zwei Millionen Barrel Öl pro Tag.

Ölpreis fällt

An den Ölmärkten erzielt Trumps Erfolgs-Tweet aber schon Wirkung: War der Ölpreis erst am Samstag noch nahe 80 Dollar gestiegen, fällt er jetzt. Aktuell kostet ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent wieder weniger als 78,50 Dollar. Ein Fass des nordamerikanischen Leichtöls WTI ist mit 73,80 Dollar gut einen halben Dollar billiger als noch am Samstag.

In der vergangenen Woche hatte Trump erneut ein Embargo iranischen Öls gefordert. Abnehmer, die sich dem widersetzten und mit den USA Geschäfte machten, drohten Sanktionen. Anfang Mai haben die USA einseitig den Atomdeal mit dem Iran aufgekündigt und iranischen Handelspartnern bis zum 4. November Zeit gegeben, ihre Geschäfte abzuwickeln.

Im Juni hat der Iran rund 2,3 Millionen Fass Öl ...

