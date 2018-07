Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Industrie-PMI sinkt in etwa wie erwartet

Das Aktivitätswachstum der Euroraum-Industrie hat sich im Juni in etwa wie erwartet verringert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,9 (Mai: 55,5) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirt prognostiziert hatten, war ein Wert von 55,0 gemeldet worden.

Euroraum-Arbeitslosenquote niedriger als erwartet

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im Mai niedriger als erwartet gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat lag sie auf dem nach unten revidierten Vormonatsniveau von 8,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass die Quote auf dem ursprünglich gemeldeten Vormonatsstand von 8,5 Prozent bleiben würde. Niedriger war die Arbeitslosenquote zuletzt im Dezember 2008. Laut Eurostat waren im Euroraum im Mai 13,656 Millionen Menschen arbeitslose. Das waren 125.000 weniger als im April und 1,252 Millionen weniger als im Mai 2017.

Deutscher Industrie-PMI sinkt wie erwartet

Das Aktivitätswachstum im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Juni wie erwartet nachgelassen. Der von IHS Markit für diesen Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,9 (Mai: 56,9) Punkte. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung bestätigt, wie die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirt prognostiziert hatten.

Großbritanniens Industrie-PMI steigt unerwartet

Das Aktivitätswachstum im verarbeitenden Gewerbe Großbritanniens hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht nachgelassen. Der in dem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,4 (Mai: 54,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 53,7 Punkte prognostiziert. Einem etwas langsameren Produktionswachstum standen laut IHS Markit ein etwas höherer Auftragseingang und ein stärkerer Beschäftigungszuwachs gegenüber.

Deutsche Bank: Brexit lässt britisches Leistungsbilanzdefizit steigen

Der geplante EU-Austritt Großbritanniens könnte das Leistungsbilanzdefizit des Landes nach Einschätzung der Deutschen Bank deutlich steigen lassen, weil der Export von Finanzdienstleistungen in die EU nicht mehr möglich ist. Die Bank kommt in einer aktuellen Studie außerdem zu dem Ergebnis, dass der sich abzeichnende Umzug von Finanzdienstleistungen in verschiedene EU-Länder die beteiligten Banken erheblich zusätzliches Eigenkapital kosten wird. Die Bank weist darauf hin, dass 44 Prozent der britischen Finanzdienstleistungsexporte in die EU gehen. "Ohne den Überschuss, den die Bereitstellung von Investmentbanking-Dienstleistungen an EU-Kunden erzeugt, wäre Großbritanniens Leistungsbilanzdefizit gegenwärtig 40 Prozent höher", heißt es in dem Papier.

Söder: Keiner von uns will die Regierung infrage stellen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Willen der CSU betont, trotz der Zuspitzung des Asylstreits mit der CDU in der Bundesregierung und der gemeinsamen Fraktion zu bleiben. "Keiner will bei uns die Regierung als solches infrage stellen", sagte Söder bei einer Veranstaltung in Bayern. "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft", hob er hervor. Söder betonte: "Wir sind auch zu Kompromissen bereit." Diese müssten aber "am Ende wirkungsfähig sein".

Friedrich: CSU kann "keine faulen Kompromisse mehr machen"

Der ehemalige CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich hat den Rücktritt von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer am Ende von drei Tagen laut Bild-Zeitung nicht ausgeschlossen. "Man kann jetzt keine faulen Kompromisse mehr machen", sagte er dem Blatt. "Wir erleben seit 2015, dass Europa gespalten ist, dass ein Keil zwischen CDU und CSU getrieben ist", betonte er. Die AfD sitze im Bundestag. "Wir müssen jetzt aufhören, irgendwelchen Kleister darüberzuschmieren", forderte der Bundestags-Vizepräsident. "Das muss jetzt ausgetragen werden."

Herrmann: Eine Gegenstimme bei Abstimmung über Seehofers Masterplan Migration

In der CSU-Spitze hat es nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann bei der Abstimmung über den umstrittenen Masterplan Migration von Bundesinnenminister Horst Seehofer (beide CSU) eine Gegenstimme gegeben. Seehofer habe am Sonntag dem CSU-Vorstand und der CSU-Landesgruppe im Bundestag den Masterplan vorgelegt - "es gab eine Gegenstimme, alle anderen waren dafür", sagte Herrmann am Montag im Hessischen Rundfunk.

Sachverständigenrat will Notfallversorgung umstrukturieren

Patienten soll im Notfall künftig besser und ohne lange Wartezeiten geholfen werden. "Wir wollen den Patienten klarer sagen, wo sie Hilfe bekommen", sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR), Ferdinand Gerlach, am Montag im ZDF-Morgenmagazin. "Wir wollen auch dafür sorgen, dass das besser, schneller, ohne Wartezeiten passiert."

Autohersteller für Verlängerung der Kaufprämie für Elektroautos

Ein Jahr vor Auslaufen der staatlichen Prämie für den Kauf von Elektroautos haben sich Autohersteller für eine Verlängerung ausgesprochen. "Die BMW Group würde eine Verlängerung des Umweltbonus begrüßen", sagte ein Unternehmenssprecher der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch Renault erklärte, sollte das Fördervolumen im vorgesehenen Zeitraum nicht ausgeschöpft werden, würden wir eine Verlängerung begrüßen.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni 52,5 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni PROG: 53,1

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni PROG: 52,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai bei 52,7

