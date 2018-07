Frankfurt - Der Euro ist am Montag gefallen. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1634 US-Dollar. In der Nacht war der Euro noch bis auf fast 1,17 Dollar gestiegen. Zur Schweizer Währung ging der Euro auf 1,1557 Franken zurück nach 1,1570 Franken am Freitag. Der US-Dollar geht mit 0,9934 Franken nach wie zu Kursen von über 0,99 Franken um.

Für grosse Verunsicherung sorgt weiter der Asylstreit zwischen CDU und CSU. Nachdem sich die CDU am späten Sonntagabend zunächst geschlossen hinter Merkel gestellt hatte, legte der Euro zunächst zu. Nach der Rücktrittsdrohung von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer geriet er aber wieder unter Druck.

