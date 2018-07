München (ots) - Das diesjährige "SommerKino im Ersten" startet mit der Charakterkomödie "Ein Mann namens Ove". Rolf Lassgård, früherer Wallander-Kommissar, spielt in der schwedischen Romanadaption einen unausstehlichen Miesmacher, der seinen Mitmenschen mit seiner Pedanterie und seinen Launen gewaltig auf die Nerven geht. Als eines Tages neue Nachbarn einziehen, stellen diese sein Leben komplett auf den Kopf: Ove wird wider Willen zum Ersatzopa und Teil der chaotischen Familie - was ihn glücklicher macht, als er es je zugeben würde.



Die schwedische Komödie, die 2017 unter anderem für einen Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert war, beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von Fredrik Backman. Nach der Kinopremiere waren Publikum und Kritik von dem Film gleichermaßen begeistert. Eine Komödie mit "harschem Realismus und dezenten Feelgood-Flair" (so die SZ), die "das Herz mit sanftem Humor wärmt und Toleranz lehrt", wie die BILD schrieb. Der seltene Fall einer Verfilmung, die laut des Rezensenten der Rheinischen Post "gelungener ist als ihre Romanvorlage". Jetzt können sich die Fernsehzuschauer im Ersten selbst ein Bild machen über den "Mann namens Ove": am 9. Juli um 20:15 Uhr im SommerKino des Ersten.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.d aserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html



Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Grießnockerlaffäre - Ein Eberhoferkrimi", "Tschick")



