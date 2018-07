BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zur Beseitigung des Pflegenotstands Druck auf die Arbeitgeber in der Pflegebranche machen. Heil werde Arbeitgeber und Gewerkschaften "darin unterstützen", dass sich beide Seiten an einen Tisch setzen und über höhere Löhne und einen Flächentarif verhandeln, erklärte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Hintergrund ist der sogenannte Pflegepakt, den Heil zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Wochenende verkündet hatte. Ein Bündel von Maßnahmen soll demnach die Situation in der Pflege verbessern.

Heil hatte erklärt, er wolle binnen eines Jahres einen Flächentarifvertrag hinbekommen. Der Gesetzgeber kann zwar selber grundsätzliche keine Tarifverträge abschließen. Heil könne aber einen Tarifvertrag, wenn er denn vorhanden sei, für allgemeinverbindlich erklären und auf diese Art für eine flächendeckende Tarifvertragsverbindung sorgen, erklärte die Sprecherin.

Die existierenden Mindestlöhne für Pflegekräfte hätten noch nicht den gewünschten Effekt erzielt, erklärte die Sprecherin. "Insofern reicht diese Art der Herangehensweise an die Pflegekrise und den Mangel an Fachkräften in diesem Bereich nicht aus", sagte sie. Gespräche seien diesbezüglich noch nicht geführt worden. Dies geschehe im Rahmen der konzertierten Aktion der drei Ministerien und diese habe ja gerade erst begonnen.

July 02, 2018

