An der Wall Street schmücken sich Unternehmen gerne selbst damit, die fortgeschrittensten Forschungskapazitäten zu haben, um ihren Wettbewerbern stets voraus zu sein. FactSet Research Systems (WKN:901629) ist ein wachsender Anbieter von Informationen gewesen, die Full-Service Maklergeschäfte und Investment-Analyse-Spezialisten brauchen, um ihre Arbeit zu machen, und der anhaltende Bullen-Markt in Aktien half das Unternehmensglück weiter zu beschleunigen. Als kürzlich Marktturbulenzen aufkamen, fürchteten manche, dass FactSet Probleme haben könnte, sein Tempo beizubehalten. Am Donnerstag erscheint der steuerliche Bericht zum dritten Quartal, FactSet Aktionäre wollen weitere Zeichen soliden Wachstums sehen, und größtenteils ist es das, was die Firma geliefert hat. Trotz Kursverfall beweist FactSet, ...

