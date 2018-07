Die Aktien des chinesischen Photovoltaik-Herstellers werden nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt. Yingli Green Energy will ab sofort seine Papiere bei OTC Pink handeln, wo es keine Veröffentlichungsvorgaben gibt.Der einst größte Hersteller von Solarmodulen hat in den vergangenen Jahren einige Rückschläge hinnehmen müssen. In den vergangenen Monaten spitzte sich die Lage weiter zu und es gab mehrere schlechte Nachrichten bezüglich Rückzahlung von Schulden und Schlichtungsversuchen mit den Gläubigern. Als jüngsten Schlag veröffentlichte die Yingli Green Energy Holding Company Limited am ...

