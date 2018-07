Ab dem kommenden Jahr will die Berliner Smartphone-Bank N26 auch in den USA starten. Dort hören die Expansionspläne aber noch nicht auf.

Die Berliner Smartphone-Bank N26 konkretisiert ihre Expansionspläne. Ab dem vierten Quartal will sie ihre Dienste auch in Großbritannien anbieten, während der Start in den USA nun für das erste Quartal kommenden Jahres geplant ist. Das sagte Valentin Stalf, Gründer und CEO von N26, in einem Interview mit Bloomberg News.

Anders als in Europa, wo N26 seit Juli 2016 über eine eigene Vollbanklizenz von BaFin und EZB verfügt, wird das Fintech seine App in den USA zusammen mit einer lokalen Bank anbieten. Die Verträge seien unterschrieben, die Integration laufe. Wer der Partner ist, wollte Stalf nicht sagen. Er schließt eine eigene US-Banklizenz zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus.

"Uns geht es darum, mit dem Produkt schnell auf den Markt zu kommen", erklärte Stalf. "Im Vergleich zu Deutschland gibt es in den USA unter den so genannten White-Label-Banken eine stärke Konkurrenz, was sich in besseren Konditionen ...

