Der Verkauf von Hasseröder und Diebels an den Finanzinvestor Daniel Deistler kommt nicht zustande. Zweifel an der Seriosität des Finanzinvestors bestanden seit Monaten.

Die Übernahme von Hasseröder und Diebels durch den hessischen Finanzinvestor Daniel Deistler und dessen Beteiligungsfirma CK Corporate Finance ist geplatzt. Vor wenigen Minuten sind die Belegschaften in Issum am Niederrhein (Diebels) und Hasseröder (Wernigerode) darüber informiert worden. Die Übernahme der Marken Hasseröder und Diebels vom weltgrößten Bierbrauer Anheuser-Busch InBev sollte endgültig zum 30.6. abgewickelt werden. Deistler hatte seit Tagen nicht mehr auf Anfragen über den Fortgang der Übernahme reagiert. Wie das Branchenmagazin Inside am Freitag berichtete, seien bereits frühere Übernahmetermine zum 30.4. gescheitert.

Nach der Einigung mit der CK Corporate Finance Gruppe über den Verkauf von Hasseröder und Diebels hatte ABInbev Anfang des Jahres die Gespräche mit weiteren Interessenten ausgesetzt. Wie der Braukonzern jetzt mitteilt, konnte die CK Corporate Finance Gruppe bisher jedoch nicht allen Vertragsanforderungen für den Abschluss der Transaktion Mitte 2018 nachkommen. Welche Vertragsanforderungen ...

