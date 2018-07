Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der von der Bank of Japan vierteljährlich veröffentlichte Tankan-Bericht fiel unter dem Strich geringfügig schlechter als erwartet aus, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". So habe der Index für die großen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit +21 etwas unter, und der für die großen Dienstleister leicht über den Erwartungen (+24) gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...