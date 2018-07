Nürnberg (ots) -



Die NORMA-Strategie ist und bleibt klar: Immer dann, wenn sich auf den internationalen Beschaffungsmärkten neue Einkaufsvorteile ergeben, werden diese umgehend genutzt und sofort an die Kunden weitergereicht. So wie heute am ersten Juli-Montag, an dem der Discounter aus Nürnberg in seinen bundesweiten Filialen einmal mehr die Verkaufspreise für eine Reihe von gefragten Produkten senkt. Im Blickpunkt steht dabei die deutsche Markenbutter von Landfein, die es jetzt in der 250g-Packung zum neuen Vorteilspreis von nur noch 1,85 EUR (gesenkt von 1,89 EUR) gibt. Auch "Die Streichbare" Landfein-Butter (von 1,79 EUR auf nur noch 1,75 EUR) ist jetzt noch günstiger. Zuzugreifen lohnt sich auch bei den lecker-fruchtigen Smoothies der beliebten NORMA-Eigenmarke Time to taste, die man nun im 250 ml-Fläschchen für nur 0,89 EUR (zuvor: 0,95 EUR) einkaufen kann. Weiter kräftig gespart wird bei den Käsesorten Gouda bzw. Maasdamer (leicht) in der 200g-Packung von Leckerrom, die sich preisbewusste Kunden für nur noch 1,49 EUR (gesenkt von 1,55 EUR) in den Einkaufswagen legen. Darüber hinaus sind bei NORMA auch verschiedene im Haushalt wichtige Gewürze der NORMA-Eigenmarke Cook in der 50g-Packung spürbar und dauerhaft im Preis reduziert. Die NORMA-Zentrale teilt mit: "Die Kunden bekommen bei uns alle wichtigen Qualitätsprodukte jederzeit günstig. Wann immer es möglich ist, werden auch diese Verkaufspreise noch weiter gesenkt."



DIE AKTUELLEN JULI-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250g-Packung Jetzt: 1,85 EUR Bislang: 1,89 EUR



LANDFEIN, Die Streichbare, 250g-Packung Jetzt: 1,75 EUR Bislang: 1,79 EUR



TIME TO TASTE, verschiedene Smoothies sortiert, 250ml-Flasche Jetzt: 0,89 EUR Bislang: 0,95 EUR



LECKERROM, Gouda/Maasdamer leicht, 200g-Packung Jetzt: 1,49 EUR Bislang: 1,55 EUR



COOK, Paprika-Gewürz, 50g-Glas Jetzt: 0,59 EUR Vorher: 0,69 EUR



COOK, Curry-Gewürz, 45g-Glas Jetzt: 0,59 EUR Vorher: 0,69 EUR



COOK, Kümmel, 50g-Glas Jetzt: 0,59 EUR Vorher: 0,69 EUR



COOK, Pfeffer weiß, 50g-Glas Jetzt: 0,59 EUR Vorher: 0,69 EUR



COOK, Chili-Gewürz, 50g-Glas Jetzt: 0,59 EUR Vorher: 0,69 EUR



COOK, Pfeffer schwarz gemahlen, 50g-Glas Jetzt: 0,59 EUR Vorher: 0,69 EUR



WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder die aktuellsten Produkte zur Telekommunikation.



