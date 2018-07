München (ots) - Hubert Aiwanger, Vorsitzender der FREIEN WÄHLER im bayerischen Landtag, zur Meldung "CDU und CSU starten letzten Versuch der Einigung":



"Seehofer weiß selbst nicht, was er will. Wenn es ihm ernst ist mit Zurückweisungen an der Grenze, dann dürfte er nicht zurücktreten, sondern müsste hart bleiben und sich von Merkel aus dem Amt entfernen lassen. Offenbar ist er von seinem eigenen dubiosen Masterplan aber nicht sehr überzeugt. Merkel und Seehofer haben den Karren in den letzten Jahren gemeinsam in den Graben gesteuert - und Deutschland massiv geschadet."



OTS: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105508.rss2



Pressekontakt: Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München Tel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.de