Madrid (ots/PRNewswire) -



Ein trilaterales europäisches Programm, das zur Förderung von Olivenölen in der Europäischen Union, Asien und den USA konzipiert wurde, hat seine dreijährige Initiative gestartet. Die Kampagne möchte weltweit 3.800 Millionen Menschen erreichen. "Let's Make a Tastier World" (Machen wir die Welt schmackhafter) ist das Motto, das Reisende dazu einlädt, Europas Olivenölprodukte, die führende Handelsware des Kontinents, zu genießen.



Zur Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/pl ayers/uk/8358651-olive-oils-spain-world-tour/



Olivenöle aus Spanien werden mit drei ehrgeizigen Förderprogrammen, die von der Europäischen Union mitfinanziert werden, Geschichte schreiben. Die Kampagnen werden unter einer Strategie betrieben, die drei Kontinente erreicht (Europa, Asien und die USA) und sich über neun Länder erstreckt (Spanien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Belgien, die Niederlande, China, Japan, Taiwan und die Vereinigten Staaten). Man schätzt, dass die großangelegte "Olive Oil World Tour" innerhalb der ersten drei Jahre 3.800 Millionen Menschen ansprechen wird.



- Folgen Sie der Olive Oil World Tour: http://www.oliveoilworldtour.eu



Letztes Jahr kamen etwa 70 % der konsumierten Olivenöle aus europäischen Olivenhainen, wobei Europa selbst mehr als 52 % des weltweit hergestellten Öls konsumiert. Auf diesem riesigen Markt machen Olivenöle über 1,5 % des Gesamtverbrauchs von pflanzlichen Fetten in der Welt aus, zusammen mit Qualitäten, die ihnen eine Position auf dem UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Menschheit als ein einzigartige Nahrungsmittelprodukt und eine fundamentale Säule der mediterranen Küche eingebracht haben.



Die Europäische Union und die "Spanish Olive Oil Interprofessional" (durch ihre Marke "Olivenöle aus Spanien") haben sich zusammengetan, um dieses ehrgeizige Projekt durchzuführen und Verbrauchern in der ganzen Welt Produkte als Symbol europäischer Spitzenleistung anzubieten. Die dreijährige Reise hat heute auf dem europäischen Markt begonnen. Die ersten Aktionen richten sich hauptsächlich an Verbraucher in Spanien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Belgien und den Niederlanden.



Zu Lande, zur See und in der Luft



Die Olive Oil World Tour hat einen umfassenden Marketingansatz entwickelt, der Reisende und Feinschmecker in aller Welt zu Olivenölfans konvertieren soll. Mit diesem Ziel im Sinn werden Materialien publiziert und durch zahlreiche Plattformen verbreitet werden, einschließlich In-flight-Zeitschriften, Geofencing, Influencer-Optimierung und einer Multikanal-Online-Strategie, die sowohl Owned als auch Earned Media umfasst. Reisende werden "A Tastier World" genießen können - nämlich an der Oleothek in der Oliven-Öl-Lounges an großen Flughäfen, Bahnhöfen und Seehäfen weltweit. Displays von nativem Olivenölprodukten an diesen Standorten wird Touristen die Möglichkeit geben, ihre Sinne in die Verkostung dieses einzigartigen Nahrungsmittelprodukts einzutauchen.



http://www.oliveoilworldtour.eu



https://www.instagram.com/oliveoilworldtoureu/



https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourEU/



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713109/Olive_Oils_from_Spain.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8358651-olive-oils-s pain-world-tour/ (https://www.multivu.com/players/uk/8358651-olive-oils-spain-world-tour/)







OTS: Olive Oils from Spain newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130865 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130865.rss2



Pressekontakt: Ramon Arias +34-915062860