Peking - Die Furcht vor US-Strafzöllen belastet inzwischen die Finanzmärkte und die Konjunktur in China spürbar. Die Landeswährung Yuan verlor zuletzt so schnell an Wert wie nie zuvor, der Aktienmarkt steht unter Druck und die Wirtschaft zeigt erste Schwächesignale. Zum Teil führen Experten die Entwicklung auch auf eine Strategie Pekings zurück - aber die ist nicht ungefährlich.

Der Yuan fällt und fällt. Allein am Montag gab er im Verhältnis zum US-Dollar um ein halbes Prozent nach und im Juni war der Wertverlust so stark wie nie zuvor binnen eines Monats. Zuletzt war ein Dollar im sogenannten Festlandhandel 6,66 Yuan wert - so viel wie seit November nicht mehr. Und laut Experten ist ein Ende des Wertverfalls nicht in Sicht: Solange die Handelsspannungen schwelten und die US-Notenbank Fed nicht von ihren Zinserhöhungen abrücke, sei mit einer fortgesetzten Yuan-Schwäche zu rechnen, meint Experte Charlie Lay von der Commerzbank.

Für Unruhe bei den Anlegern sorgt der eskalierte weltweite Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump richtete am Sonntag scharfe Vorwürfe gegen die EU und kritisierte zuletzt die Welthandelsorganisation WTO. Am Freitag werden zudem US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von zunächst 34 Milliarden Dollar in Kraft treten und ein Volumen von weiteren 16 Milliarden Dollar dürfte ...

